Edinilen bilgiye göre Cuma mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde Hamdi İ. (36) 16 KMJ 62 plakalı otomobil ile Mustafa Emre Ç. (17) yönetimindeki 16 BJB 617 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.