ATM'den para çekerken dikkat! Yapı Kredi, bu işlemi yapanlardan artık ücret kesintisi yapacak. Hesabınızdaki bakiyeyi kontrol etmeden önce bu işlemi gerçekleştirmeyi düşünmeyin. Para çekme yöntemi kullanıcıları, bundan sonra ATM'lerin yanından bile geçerken ücret kesintisi ile karşılaşabilirler. Yapı Kredi, bu işlemi gerçekleştiren müşterilerinden ücret kesileceğini duyurdu. İşte detaylar...

QR Kodu İle Yapılan Çekimler de Ücrete Dahil Edilecek!

Banka işlemlerinde ücretsiz olan hizmetlerde artık ücret alınmaya başlanıyor. Yapı Kredi'nin paylaştığı bilgilere göre belirli bir ücret ödemeyi kabul edenler, o hizmetten faydalanabilecekler. Dolayısıyla ATM'den bu yöntemle para çekmeyi tercih edenler dikkat! Artık bu hizmet ücretsiz olmayacak. Bu nedenle ATM kullanıcılarına önceden bilgi vermek önem arz ediyor. Yapı Kredi'nin açıklamasına göre bankadan para çekerken bu yöntemi tercih edenlerden ücret kesilecek. Ayrıca Yapı Kredi müşterilerine kötü bir haber daha… ATM'den QR kodu ile para çekecek olanlar artık komisyon ücreti ödemek zorunda kalacaklar.