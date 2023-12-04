Sosyal platformu X üzerinden Ziraat Bankası’nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu, bankamatikler ile alakalı önemli bir paylaşım yaparak duyurdu. Yapılan bu değişiklik herkesi ilgilendiriyor.

Bankamatiklerden son zamanlarda para çekimi artmasıyla birlikte, dikkatleri üzerine toplayan bir ayrıntı ortaya çıktı. Babuşçu’nun yaptığı açıklamaya göre, bankaların ATM kasalarında para konmak üzere 5 ayır bölüm bulunmaktadır. Her bölüme ayrı banknotlar konuluyor. Fakat son günlerde bazı bankalar, 10 lira banknotlar yerine 200 lira koyuyorlar.

Bankamatiklerde yapılan değişikliğe dikkat

Bankamatiklere son günlerde 10 lira banknotlar yerine 200 lira koyuyorlar. Bu değişiklikten dolayı, ATM’lerden para çeken kişilerin dikkat etmeleri gereken ayrıntılar açıklandı. İlk olarak şunu belirtelim, kartın sıkışması halinde panik yapmamanız gerek ve ATM cihazı üstünde duran telefon numarasından arayıp yardım isteyebilirsiniz.

İkincisi ise kart şifrenizi girerken dikkatli olun. ATM cihazların sağına soluna güvenlik amaçlı kameralar olduğundan dolayı şifrenizi girerken tuşların üzerine elinizi kapatın.