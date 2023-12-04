Otomatil devi Citroen, 2023 sesinin son ayında ülkemizde satışa sunduğu modeller için çekici finansman desteği sağlayarak stoklarını eritmeyi hedeflemektedir.

2023 senesine yaklaşırken Citroen birçok model için faizsiz kredi avantajı sunacak. Bu kampanya kapsamında, C4 X modelinde 250 bin lira için 12 ay ve % 0.,99 faizli kredi ya da 180 bin lira 12 ay faizsiz kredi sunuyor. Üstelik bu modellere özel 50 bin lira takas desteği de sunuyor.

Citroen C4 X modeli % 100 elektrikli versiyonu olan e-C4 X de 20 bin lira tutarında E-Şarj kartı hediyesi ile beraber 250 bin lira için 12 ay ve % 0,99 faizli kredi ya da 180 bin lira için 12 ay ve faizsiz kredi seçenekleri ile satışa sunulacaktır.

Diğer Citroen modellerde de cazip fırsatlar sunuluyor

İşte avantajlı diğer Citroen’ler şu şekilde;

· Citroen C3 Aircross

· Citroen C3

· C5 Aircross

Hafif ticari Citroen modellerde dee faizsiz kredi avantajları ise şu şekilde;

· Jumper

· Citroen Berlingo Kombi

· Jumpy Spacetourer

· Jumpy