Yeni düzenlemeler kapsamında belirlenen limitlerin üzerinde para yatırmak isteyenler, işlemlerini şube üzerinden yapacak.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan mevzuat ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararları doğrultusunda ATM’lerde para yatırma işlemlerine sınırlamalar getirildi.

Birçok banka, iç denetim ve uyum birimlerinin görüşleri doğrultusunda kartlı ve kartsız para yatırma limitlerini düşürdü. Daha önce 250 bin TL olan günlük kartlı para yatırma limiti 180 bin TL’ye çekilecek. Böylece müşteriler, bankamatik kartlarıyla ATM’den en fazla bu tutarda Türk Lirası veya döviz karşılığı para yatırabilecek.

Kartsız işlemlerde ise günlük limit 180 bin TL’den 100 bin TL’ye indirildi. Bu uygulama, özellikle üçüncü şahıslar adına yapılan yüksek tutarlı yatırımları kontrol altına almak amacıyla hayata geçirildi.

Limitlerin üzerinde işlem yapmak isteyen kişiler, işlemlerini şubede beyan ederek gerçekleştirecek. MASAK kurallarına göre bu işlemler, banka personeli gözetiminde yapılacak ve kayıt altına alınacak.

ATM limitlerinin artırılmasını talep eden müşterilere ise, bu sınırların yasal zorunluluk nedeniyle belirlendiği ve banka bazında daha yüksek limitlerin uygulanamayacağı bildirilecek.