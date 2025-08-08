Sürücü olay yerinden kaçarken, küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye Cumhuriyet Mahallesi Alapınar sokak üzerinde oyun oynayan Suriye uyruklu Leys N.'ya (6) plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kaza sonucu küçük çocuk ağır yaralanırken, otomobil ile olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza da kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muhabir: Şerife öz