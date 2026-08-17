Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Gaziler ve Beşevler köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. Yıldırım'a ziyaretlerinde Osmaneli İlçe Başkanı Zafer Seyyar ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Güdem eşlik etti. Köylerde vatandaşlarla aynı sofrada buluşan Yıldırım, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen sohbetlerin önemine dikkat çekti.

Serkan Yıldırım, 'Osmaneli'nin köylerinde bugün yine hemşerilerimizle aynı sofrada, aynı sohbette buluştuk. İlçe Başkanımız Zafer Seyyar ve İl Genel Meclis Üyemiz Şaban Güdem ile birlikte Beşevler ve Gaziler köylerimizde vatandaşlarımızı dinledik, hasbihal ettik. Bizleri samimiyetle karşılayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum' dedi.