Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişi av tüfeğiyle gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişiyi yaraladı. Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, henüz isimleri belirlenemeyen iki grup arasındaki tartışma kanlı bir şekilde sonuçlandı. Tartışmanın ardından, bir kişi elindeki av tüfeğiyle isimleri bilinmeyen iki kişiye ateş etti. Yere yığılan yaralılar kanlar içinde kalırken, saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar, hemen hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın şüphelisi hakkında soruşturma derinleştirilirken, kaçan saldırganın yakalanması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Bu korkunç olay, Gebze ilçesindeki Hürriyet Mahallesi'ni dehşete düşürdü. Saldırganın ne amaçla bu saldırıyı gerçekleştirdiği henüz belirlenemezken, olayın şok etkisi bölgedeki insanlar arasında büyük endişe yarattı. Yetkililer, saldırganın bir an önce adalete teslim edilmesi ve benzeri olayların önüne geçilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.