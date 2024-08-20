Hangi Ülkenin: Cook Adaları

Nüfusu: 2,600

Avarua Hakkında Bilgi

Avarua, Cook Adaları’nın başkentidir ve Okyanusya’daki başkentler arasında yer alır. Nüfusu iki bin altı yüzdür. Avarua konum olarak Rarotonga adasının kuzeyinde bir kasabadır. Kasabadan ulaşım Rarotonga International Airport ile sağlanır. Cumartesi günleri kasabada taze balık, çiçekler, meyveler ve renkli renkli, cıvıl cıvıl yöresel kıyafetlerin satıldığı açık hava pazarı kurulur. Başlıca geçim kaynakları arasında ticaret, tarım, balıkçılık ve turizm yer alır. Avarua adlı kasabada birkaç lokanta, el işleri satan mağazalar, birkaç banka ve süpermarket bulunur. Avarua adlı kasabada Marine Drive ya da Main Street olarak adlandırılan tek bir ana cadde vardır.

Avarua Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Avarua Cook Adaları’nın başkentidir.

Avarua Kasabasının Semtleri

Pue – Matavera

Tupapa – Maraerenga

Takuvaine – Parekura

Tutakimoa – Teotue

Avatiu – Ruatonga

Nikao – Panama

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