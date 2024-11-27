Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak.
Temsilcilerimizin Kritik Maçları
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Galatasaray:
10 puanla grubunda 3. sırada bulunan Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a konuk olacak. Maç, TSİ 20.45’te AZ Stadı’nda oynanacak. Galatasaray, bu zorlu deplasmandan 3 puan alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
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Beşiktaş:
Grubunda 6 puanla 18. sırada yer alan Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Macaristan’ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 20.45’te başlayacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi macerasına devam edebilmek için kritik bir galibiyete ihtiyaç duyuyor.
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Fenerbahçe:
Grubunda 5 puanla 21. sırada bulunan Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eden Arena’da TSİ 23.00’te oynanacak maçta sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde iddiasını sürdürmek için galibiyet arayacak.
UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta Maç Fikstürü (TSİ)
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20.45 Seansındaki Maçlar:
- Lazio (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan)
- AZ Alkmaar (Hollanda) - Galatasaray (Türkiye)
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23.00 Seansındaki Maçlar:
- Manchester United (İngiltere) - Bodo/Glimt (Norveç)
- Tottenham (İngiltere) - Roma (İtalya)
- Slavia Prag (Çekya) - Fenerbahçe (Türkiye)
- Real Sociedad (İspanya) - Ajax (Hollanda)
- Braga (Portekiz) - Hoffenheim (Almanya)
- Ferencvaros (Macaristan) - Malmö (İsveç)
- Midtjylland (Danimarka) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
- Nice (Fransa) - Rangers (İskoçya)
- Twente (Hollanda) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
- FCSB (Romanya) - Olympiakos (Yunanistan)
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- Karabağ (Azerbaycan) - Olimpik Lyon (Fransa)
- Dinamo Kiev (Ukrayna) - Viktoria Plzen (Çekya)
- Athletic Bilbao (İspanya) - Elfsborg (İsveç)
- Anderlecht (Belçika) - Porto (Portekiz)
- Beşiktaş (Türkiye) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
- RFS (Letonya) - PAOK (Yunanistan)