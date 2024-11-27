Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak.

Temsilcilerimizin Kritik Maçları

  • Galatasaray:
    10 puanla grubunda 3. sırada bulunan Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a konuk olacak. Maç, TSİ 20.45’te AZ Stadı’nda oynanacak. Galatasaray, bu zorlu deplasmandan 3 puan alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

  • Beşiktaş:
    Grubunda 6 puanla 18. sırada yer alan Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Macaristan’ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 20.45’te başlayacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi macerasına devam edebilmek için kritik bir galibiyete ihtiyaç duyuyor.

  • Fenerbahçe:
    Grubunda 5 puanla 21. sırada bulunan Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eden Arena’da TSİ 23.00’te oynanacak maçta sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde iddiasını sürdürmek için galibiyet arayacak.

UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta Maç Fikstürü (TSİ)

  • 20.45 Seansındaki Maçlar:

  • Lazio (İtalya) - Ludogorets (Bulgaristan)
  • AZ Alkmaar (Hollanda) - Galatasaray (Türkiye)

  • 23.00 Seansındaki Maçlar:

  • Manchester United (İngiltere) - Bodo/Glimt (Norveç)
  • Tottenham (İngiltere) - Roma (İtalya)
  • Slavia Prag (Çekya) - Fenerbahçe (Türkiye)
  • Real Sociedad (İspanya) - Ajax (Hollanda)
  • Braga (Portekiz) - Hoffenheim (Almanya)
  • Ferencvaros (Macaristan) - Malmö (İsveç)
  • Midtjylland (Danimarka) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
  • Nice (Fransa) - Rangers (İskoçya)
  • Twente (Hollanda) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
  • FCSB (Romanya) - Olympiakos (Yunanistan)
  • Karabağ (Azerbaycan) - Olimpik Lyon (Fransa)
  • Dinamo Kiev (Ukrayna) - Viktoria Plzen (Çekya)
  • Athletic Bilbao (İspanya) - Elfsborg (İsveç)
  • Anderlecht (Belçika) - Porto (Portekiz)
  • Beşiktaş (Türkiye) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
  • RFS (Letonya) - PAOK (Yunanistan)
Kaynak: NTV