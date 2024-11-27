Galatasaray: 10 puanla grubunda 3. sırada bulunan Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a konuk olacak. Maç, TSİ 20.45’te AZ Stadı’nda oynanacak. Galatasaray, bu zorlu deplasmandan 3 puan alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Beşiktaş:

Grubunda 6 puanla 18. sırada yer alan Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Macaristan’ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 20.45’te başlayacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi macerasına devam edebilmek için kritik bir galibiyete ihtiyaç duyuyor.