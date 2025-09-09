Bursaspor sevdasını İnegöl'de yaşatan ve şehrin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan İnegöl Bursasporlular Derneği, bugün seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Dernek binasında yoğun bir katılımla yapılan kongrede, divan heyetinin oluşturulmasının ardından faaliyet ve denetim raporları okunarak üyeler tarafından ibra edildi.

Tek liste ile gidilen seçimde, mevcut başkan Halil Çetinkaya, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi. Üyelerin coşkulu alkışları eşliğinde bir teşekkür konuşması yapan Çetinkaya, kendisine ve yönetim kuruluna gösterilen güvenden dolayı tüm üyelere minnettar olduğunu belirtti.

Güven tazeleyen Halil Çetinkaya başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun, önümüzdeki günlerde yapacağı ilk toplantıyla görev dağılımını netleştirmesi ve yeni dönemin yol haritasını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Genel kurul, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN