2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 91-77 mağlup eden A Milli Basketbol Takımı, 21 yıl aradan sonra yeniden yarı finalde yer alma başarısı gösterdi.

1. PERİYOT SONUCU: 19 - 19

2. PERİYOT SONUCU: 46-32

3. PERİYOT SONUCU: 65-50

Türkiye Namağlup

Ay yıldızlılar, turnuvada Almanya ile birlikte 2 namağlup takımdan biri olarak dikkat çekiyor. A Grubu’nda 5’te 5'le lider olan Türkiye; Letonya, Estonya, Çekya, Portekiz ve Sırbistan'ı mağlup etmeyi başardı.

12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç'i 85-79'lik skorla geçerek, adını son 8 takım arasına yazdırdı.