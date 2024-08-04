Bilecikli Avrupa şampiyonları, madalyalarıyla Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u makamında ziyaret etti.

Edirne’de düzenlenen Ümitler, Gençler ve Büyükler Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda dereceye giren Söğüt Ertuğrulgazi Geleneksel Spor Kulübü sporcuları, Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u makamında ziyaret etti. Başkan Ferhat Durgut, başarılı sporcuları makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hem Bilecik’i hem de Türkiye’yi böyle güzel temsil ettiğiniz için gurur duyuyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.