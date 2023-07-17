Avrupa'nın en başarılı basketbol başantrenörleri, 2023 EHCB-EuroLeague Başantrenörler Kongresi için Antalya'da bir araya geldi. Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde düzenlenen kongreye, EuroLeague bünyesinde görev yapan üst düzey yöneticilerin yanı sıra geniş bir katılım gerçekleşti. Basketbol dünyasının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Gloria Sports Arena'da gerçekleştirildi ve basketbol severleri bir araya getirdi.

Kongreye, A. Efes Başantrenörü Erdem Can, Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris Itoudis, Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Bayern Münih Başantrenörü Pablo Laso ve Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo gibi dünyaca ünlü antrenörler katıldı. Ayrıca, 30'dan fazla ülkeden yüzlerce antrenör ve katılımcı da kongrede yer aldı. Etkinlik boyunca basketbol dünyasındaki gelişmeler ve yenilikler davetlilerle paylaşıldı.

Kongrede, EuroLeague çatısı altında görev yapan tanınmış başantrenörler, yıllar içinde edindikleri uzmanlık ve Avrupa basketbolunu ileri taşıyacak önemli projelerini aktardı. Bu, katılımcılara ünlü basketbol koçlarıyla doğrudan iletişim kurma ve Avrupa'nın en rekabetçi ve ünlü yetenekleriyle bir araya gelme fırsatı sundu.

EuroLeague Başantrenörler Kurulu üyeleriyle bir araya gelen etkinlikte, EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, EuroLeague Sportif Direktörü İbrahim Erkan ve EuroLeague'in yeni hakem direktörü Daniel Hierrezuelo gibi üst düzey isimler, önemli konular üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Bu kongre, Avrupa basketbolunun geleceği ve ilerlemesi için önemli bir platform oldu.

EHCB-EuroLeague Başantrenörler Kongresi, büyük bir başarıyla tamamlandı ve katılımcılar arasında bilgi paylaşımını teşvik ederek basketbol dünyasında yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağladı. Bu etkinlik, Avrupa'nın basketbol alanındaki en yetenekli isimlerini bir araya getirerek, sporda ilerlemeyi destekleyen bir atmosfer yarattı.