AXA Sigorta, iş ortağı Oyak Grup Sigorta Reasürans Brokerliği ile TotalEnergies İstasyonları’na yönelik yeni bir iş birliğine imza attı.

Sigorta ekosistemine katkı sağlamak için müşterilerinin ihtiyaçlarını analiz ederek farklı sektörlerden farklı şirketlerle projeler hazırlayan AXA Sigorta, uzun yıllardır iş ortağı olduğu Oyak Grup Sigorta Reasürans Brokerliği ile birlikte, OYAK’ın Enerji Şirketlerinden TotalEnergies İstasyonları için yeni bir kasko ürünü hazırladı.

Söz konusu kasko ürünü, çarpma-çarpışmadan hırsızlığa, doğal afet ve terör olaylarından kaynaklı hasarlardan anahtar kaybına, hatalı akaryakıt dolumundan kişisel eşyaya kadar geniş teminat ayrıcalıklarıyla dikkat çekiyor. iOS ve Android telefonlardan TotalEnergies İstasyonları’na ait Club TotalEnergies mobil uygulamasını indirerek Club üyesi olan hususi tip araç, kamyonet ve kapalı kasa kamyonet sahipleri, uygulama üzerinden aldıkları kampanya kodu ile diledikleri AXA Sigorta acentesine başvurarak ürünü alabiliyor.

“Yenilikçi çözümlerimizle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz”

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, gerçekleştirdikleri iş birliği hakkında şunları söyledi: “AXA Sigorta olarak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi çözümlerimizle fark oluşturuyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla, hayatın farklı alanlarında yaşayabilecekleri sorunlar karşısında müşterilerimiz için vazgeçilmez bir çözüm ortağı olma hedefi ile çalışıyoruz. TotalEnergies İstasyonları ile yaptığımız iş birliğiyle kasko sahiplerine farklı teminat ve avantajların yanı sıra, AXA Sigorta’nın deneyimli servis ağının kalitesini de sunmaktan oldukça memnunuz.”

“Güçlü iş birlikleriyle ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz”

Yeni çıkardıkları kasko ürününün sektörler arası iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu belirten GüzelEnerji Genel Müdürü Mahmut Çil ise, “Bugüne kadar birçok ilke imza atan TotalEnergies İstasyonları, sektördeki uzmanlığıyla yeni nesil çözümler geliştirmeye devam ediyor. Yeni ürünümüz ile sigorta alanında çok kapsamlı bir hizmeti hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. AXA Sigorta ve Oyak Grup Sigorta Reasürans Brokerliği’nin uzmanlığını GüzelEnerji’nin deneyimiyle birleştiren çözümümüz alanında ilk olma özelliğini taşıyor. Farklı markaların ve sektörlerin sinerjisini taşıyan ürünümüz, müşterilerimizin yolculuklarına ve yaşamlarına güven katacak. Benzer iş birlikleri ve yenilikçi hizmetlerimizle müşterilerimize en iyiyi sunmaya ve sektörümüzü ileri taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

“Müşterilerimizin her an yanındayız”

Oyak Grup Sigorta Reasürans Brokerliği Genel Müdür Vekili Alp Tanrıverdi de yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin önde gelen sigorta brokerlerinden biri olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla sektörümüzün vizyoner oyuncularından biri olduğumuzu gösterdik. Oyak Grup Sigorta Reasürans Brokerliği olarak, uzman ekibimizle her türlü riske karşı sigorta şirketlerinden teklif alıyor, poliçe tanzim ediyor ve sigorta süreçlerinin her aşamasını yöneterek, bireysel ve kurumsal müşterilerimize tüm branşlarda sigorta çözümleri sunuyoruz. AXA Sigorta ve TotalEnergies İstasyonları ile başlattığımız iş birliğimiz de tüketicilerin değişen talep ve ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz yenilikçi bir çözüm. Biz de AXA Sigorta aracılığıyla Club TotalEnergies üyelerine sunduğumuz farklı teminatlar içeren kasko ürünü ile enerji sektöründe bir ilke imza attık. Önümüzdeki dönemde de iş ortaklarımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.