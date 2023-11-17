Ayak Kaşınması Neden Olur?

Alerjik Reaksiyonlar

Ayak Mantarı

Tahta kurusu

Genelde ayak ve bacak kaşıntıları mevsim geçişlerinde özellikle bahar ve yaz aylarında oluşan bir rahatsızlıktır. Bu kaşıntılar için doğal maskeler her zaman iyi sonuçlar vermiştir.

Ayak Kaşınmasına Ne İyi Gelir?

1-Aspirin ve sirkeli maske tarifi

Öncelikle 10 adet aspirini iyice ezin. Daha sonra aspirinlerin üzerine bir paça üzüm sirkesi ilave edin. Hazırladığınız maskeyi ayağınızın kaşınan yerlerine sürün. 5 dakika kadar beklettikten sonra yıkayın.

2-Ebegümeci maskesi

Her derde deva sayılabilecek ebegümeci ayak kaşıntısına da birebir. Bunun için yapmanız gereken ebegümecini 2 litre suda kaynatın. Kaynamış ebegümecini 2 gün beklettikten sonra elde edilen karışımdan pamuk yardımıyla cildinizin kaşınan yerlerine sürün. Kaşıntınız anında kesilecektir.

3-Sarımsak maskesi

Öncelikle 6 diş sarımsağı iyice ezin. Bu karışımın üzerine aleo vera jelinden ve paudarco çayından ilave edin. Hazırladığınız maskeyi ayağınızın kaşınan yerlerine sürün ve masaj yaparak yedirin. Ayrıca maskenin içinde bulunan aleo vera jeli mantar problemlerine de iyi gelmektedir.

4-Sinameki maskesi

Öncelikle kaşınma ve kızarmalara birebir iyi gelen bir maske olan, mucizevi bitki sinameki otunu üzüm sirkesiyle karıştırın. İnce bir tabaka halinde kızaran ve kaşınan bölgenize sürün bir süre bekletin sonrasında cildinizi ılık suyla yıkayın.