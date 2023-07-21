915. Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali başladı. Etkinliklerin ilk gününden vatandaşların ilgisi ise oldukça yoğun oldu.ORDU (İGFA) - Türkiye’nin en eski festivallerinden biri olan Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivallerinin bu yıl 915’incisi gerçekleştiriliyor. Güreş ve kültür festivalinin ilk günü düzenlenen açılış programı ile başladı. Açılış programına Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Gündoğar, Aybastı Kaymakamı Şeyma Aktaş, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, daire başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunma ile başlayan program Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi ve protokol konuşmaları ile devam etti.

“KIRKPINAR’IN YOLU AYBASTI’DAN GEÇECEK”

Açılış konuşması gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İzzet Gündoğar, 915 yıldır düzenlenen Güreş ve Kültür Festivalinin bu yıl çok daha farklı olduğunu söyledi.

Gündoğar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“915’incisi düzenlenen Aybastı Güreş ve Kültür Festivaline katılan bütün vatandaşlarımızı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz alan tarihi bir meydan. Yıllardır burada bu güzellikler yaşanmaya devam ediyor. İnşallah bundan sonra da etmeye devam edecek. 915. festivalimiz de bu sene çok daha farklı. Türkiye’de 7 bölgeden bir tanesi seçildi. Burada puan alan bir dahaki sene Kırkpınar’da güreşecek. Kendine güvenen herkese burası açık. 5 gün sürecek festivalde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, burada bu ortamı sunan dernek başkanlarımıza, vatandaşlarımıza, kaymakamlığımıza, emniyet güçlerimize, Aybastı Belediyemize ve en önemlisi ana teması olan, olmazsa olmazı olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e verilen destekten dolayı teşekkür ediyorum.”

“ALLAH ŞENLİĞİMİZİ HAYIRLI ETSİN”

Böyle bir etkinlik düzenlendiği için emeği geçen herkese teşekkür eden Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in üstün gayretleri ile Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş’in ve bizim Balıkesir ve İstanbul’daki geleneksel güreşlerdeki ısrarımız netice itibari ile bu sene yağlı güreşlerimize farklı bir anlam yükledi. Şenliğimizin birinci günü, her yıl olduğu gibi Pelitözü Yaylamız’da etkinliğimize başlıyoruz. Allah şenliğimizi hayırlı etsin” dedi.

Aybastı Kaymakamı Şeyma Aktaş ise “Şenliğimizde emeği geçen Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize, kolluk kuvvetimize ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen protokol konuşmalarının ardından program Pelitözü Kızılot Yaylası etkinlikleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri ve Kulüpler Arası Karakucak Güreş Yarışması ile devam etti.

Ardından Güreş müsabakasında başarı elde eden sporcuların ödülleri düzenlenen tören ile verilerek Aybastı Yağlı Güreş ve Kültür Festivalinin birinci günü sona erdi.

22-23 TEMMUZ’DA PEHLİVANLAR ER MEYDANINDA

Öte yandan 22-23 Temmuz tarihlerinde Türkiye’nin tanınan pehlivanları Perşembe Yaylası’nda kurulacak er meydanında kozlarını paylaşacak. Güreşlere, bu yıl yapılan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek de katılacak. Türkiye yağlı güreş ve güreş camiasının etkili isimleri cumartesi ve pazar günü er meydanında güreşecekler.