Salman ve Taban, İnegöl’de devam eden altyapı çalışmaları, Hocaköy barajı ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundular.

“İTİRAZIMIZ ÇOK YERİNDE VE HAKLI”

Basın mensuplarının “İnegöl altyapısı ile ilgili Bursa büyükşehir belediyesinde sitemkar bir konuşmanız oldu. Bununla ilgili bir açıklama yapar mısınız?” sorusuna Başkan Alper Taban, “Arkadaşlar şöyle alt yapı çalışmaları Bursa büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde yürütülüyor. Vatandaşlarımız bunu siz mi yapıyorsunuz, büyükşehir mi yapıyor diye bizlere taleplerini dileklerini iletiyorlar. Şimdi bununla ilgili sahada çok ciddi kazılmış alanlar var. Biran önce vatandaş bu alanların kapatılmasını istiyor. Hatta bir örnekle ifade etmiştim; Avrupa'da 100 metre kazı izni verilirken ülkemizde toplam kazıklı alan 42 km yani arkadaki fark bu boyutta. Şimdi vatandaş diyor o sokağa giriyorum çıkamıyorum, bu sokağa giriyorum çıkamıyorum. Biz burada yapılan çalışmaya karşı olmaktan ziyade usulen yapılan çalışmanın Usulüne itiraz ediyoruz. İtirazımızda çok yerinde ve haklı bir itiraz. Yoksa bu yapılan işi taktir ediyoruz teşekkür ediyoruz. Bunun için bol bol uyarımızı yapmak durumundayız” dedi.

“İNEGÖL'ÜN TÜM MESELELERİNİ TAKİP EDİYORUZ”

Basın mensuplarının, “Hocaköy barajıyla alakalı bütçe ayrılacak mı? Ankara'dan güzel ve müjdeli bir haber söz konusu mu?” sorusuna Ayhan Salman, “Arkadaşlar bizim yaptığımız bir çok Belediye başkanımız ilçe başkanımız ile beraber yürüyen bazı çalışmalarımız var. İnegöl'ümüz yürüyen bazı çalışmalar ile ilgili istekler ya da yeni yapılabilecek çalışmaları yapıyoruz. Bununla ilgili olumlu yada her biriyle ilgili şu da olur buda olur durumumuz yok. Ama hiç endişeniz olmasın, Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız sağ olsun meseleleri toparlıyorlar. Belirli bir noktaya getiriyorlar. Bizde elimizden geldiği kadarıyla bakıyoruz. Tasarruf tedbirleri olmasına rağmen sağ olsunlar gerek yerde destek oluyorlar. Plan bütçe görüşmeleri devam ediyor sonrasında. Yatırımların mümkün oldukça hızlı olabilmesi adına biz hem genel müdürlüklerle, hem bakanlıklarla görüşüyoruz. İnegöl'ün tüm meselelerini takip ediyoruz. Burada tabi bizim dışımızda da ufak tefek aksaklıklar olsa da Allah'ın izniyle çözüm noktasında ilerliyoruz. Bazıları biraz gecikmeli olabilir bazılarıyla ilgili bizim isteklerimiz arasında zaman farkları oluşsa da bizim için her biri önemli. Başkanımızın da as önce dediği gibi yani İnegöl belediyesinin yapabilecekleri var, merkezi yönetimin yapabilecekleri var. Büyükşehir belediyesinin yapması gerekenler var. Yani siyaseti bir tarafa bırakalım biz istiyoruz ki herkes görevini iyi yapsın. Kimin yapması gereken, doğru yapması gereken bir meselesi varsa o meseleye ilgilensin. Maalesef liyakatle ilgili birçok alanda büyükşehir belediyesin de görevden uzaklaştırılmış olması sahayı biliyor olmasına rağmen işten çıkartılmış olması. Emeği ile işini yapan binlerce insanı büyükşehir belediyesi şirketlerden çıkarttı. Dolayısıyla bunlar vaat edilenler değildi. Bursa'nın gülümseyeceğinden bahsediliyordu. Bugün arkadaşımızın kullandığı bir ifade var onlara mazbatanın verildiği gün alkış yapan bir müdürümüz vardı. O daha sonra daire başkanı oldu büyükşehirde görevlendirildi. Bursa büyükşehir meclis üyemiz dedi ya siz Bursa gülecek dediniz ama o kişiden başka kimse gülmedi. Bizim isteğimiz deneme yanılma şekliyle süreç ilerlemesin otoparklar ücretsiz olup daha sonra olduramayıp eski haline döndürme noktasına geliyorsanız planınızın programınızın olmadığı popilizim yaptığınızı ispat etmiş oldunuz. Söyleyeceklerim bu kadar inşallah onlarda görevlerini yapsınlar mazeret iletmelerine gerek yok. Dolayısıyla efendim devlet bizim bütçemizi kesiyor mazeretleri. Borcunuzu ödemiyorsanız ondandır kesinti yapmaları. Sizler ödemezseniz sizlerden de kesinti yaparlar. Ama her şeye rağmen sayın Cumhurbaşkanımızın ilgilenmesiyle, genel müdürlüklerimizle bakanlığımızla bu meseleleri takip ediyoruz. İlçe başkanımız ve belediye başkanımız ile beraber. Tüm hedeflerimizin hepsini birer birer gerçekleştireceğiz. İnegöl için güzel işler yapılıyor yapılmaya da devam edecek” dedi.

YENİ GASTRO PROJELERİ

“Gastro projeleri devam ediyor. Gastro Cafe ve Gastro İnegöl yeni bir proje olacak mı?” sorusuna Taban, “Hem Gastro Cafe hem de Gastro restoran tarafında en azından önümüzde planlamaya çalıştığımız bir projemiz var. Bu Gastronun devamı gibi düşünebiliriz, lokasyon farkı olabilir. Lokasyon noktasında görüşmeler yapıyoruz. Büyükşehir belediyesi ile. Daha önce geçmiş dönemde görüşmeler yaptığımız da seçim nedeniyle yarım kalmıştı şimdi devam ediyoruz. Şehrin iki yakasında da güzel bir mekan konuşlandırmak istiyoruz. İnşallah oldukça paylaşırız.”

Kaynak: Yavuz Yılmaz