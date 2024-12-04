Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 26’sı çocuk olmak üzere toplam 72 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-28 tarafından hareketli 2 lastik bot durdurularak, içerisindeki toplam 26’sı çocuk olmak üzere toplam 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.