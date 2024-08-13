Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na yasa dışı yollardan lastik bot ile geçmek isteyen 14’ü çocuk 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 14’ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.