Yangın alanını ziyaret eden, bina sahipler ve sanatçılarla bir araya gelen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dayanışma içinde, iki sanat kurumunun ayağa kaldırılacağını söyledi.

İki sanat merkezini etkileyen yangınının kentte yaşayan herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Belediye Başkanı Mesut Ergin, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Ergin, "Yangından etkilenen tüm esnaf ve vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. İhtiyaç duyulan her an, vatandaşlarımızın, esnafımızın yanında olacak, dayanışma içinde tüm zorlukları aşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.