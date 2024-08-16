Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024 yılının teması “Arkadaşlık” olarak belirlenen Midilli Molyvos Uluslararası Müzik Festivali ‘nin AIMA (Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi) ortaklığında düzenlenen dostluk konserine katıldı,

9-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen Molyvos Uluslararası Müzik Festivali’nin Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası ayağına katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu yıl, Molyvos Uluslararası Müzik Festivali, son 10 yıldır tüm arkadaşlıklara ve işbirliklerine ilham veren ve mümkün kılan festivalin 10. yıl dönümünü kutluyor. Bu festivalin varlığı ve başarısı, insanlar, bakış açıları, ülkeler ve kültürler arasındaki güvenin gücünün; yalnızca açıklık, hoşgörü, merak ve arkadaşlık temelinde var olabilen güvenin bir kanıtıdır. Geçtiğimiz yıl da Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin düzenlediği Ayvalık 9. AIMA Müzik Festivali kapsamında 24 Eylül tarihinde Ayvalık’ta Cunda (Alibey) Adası Bekir Coşkun Kütüphanesi’nde düzenlenen “Barış için elele: Mübadele’nin 100. Yılında Türk-Yunan Dostluk Konseri” başlıklı etkinliği gerçekleştirilmiştik” dedi.

Molyvos Uluslararası Müzik Festivali’nin 10. Yıl etkinlik konseri olarak yine ortak bir atmosferde; Sigri’de yer alan Osmanlı Kalesi’nde gerçekleştirilen konserde Ayvalık’ı temsil ettiklerini belirten Başkan Mesut Ergin, “Yunanistan’dan Kiveli & Danae Dörken’in piyanist olarak katıldıkları ortak konserde Türkiye’den Umut Sağlam çello ve Orkun Pala’nın viyola performanslarını büyük bir ilgiyle dinledik” dedi.

Ayvalık Belediyesi olarak Ayvalık AIMA Müzik Festivali’nin ana sponsorları arasında yer almaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade eden Başkan Ergin, eşi Canan Ergin ile birlikte katıldıkları konser öncesi yaptığı konuşmasında; Ayvalık ve Midilli arasındaki geçmişten gelen ortak mirasın bu konserin gerçekleşmesindeki en önemli unsur olduğunu belirterek, ortak etkinliklerin söz konusu geçmişin farkındalığının ve öneminin günümüze taşınmasındaki rolünü hatırlattı.