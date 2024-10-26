Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde üretilen zeytinyağları SIAL Paris 2024 farında tanıtıldı. Ayvalık zeytinyağları Paris’te büyük ilgi gördü.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL Paris 2024, Fransa’nın başkenti Paris’te 19-23 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. Bu yıl 60’ıncı yılını kutlayan SIAL Paris 2024’e 130 ülkeden dağıtım, ithalat-ihracat, ağırlama, hizmetler ve tarımsal gıda endüstrilerini temsilen 7 bin 500 firma stantlarıyla katıldı. 38 yıldır fuara katılan Türkiye, bu yıl fuarda toplam metrekare olarak İtalya ve İspanya’nın ardından 3’üncü büyük yabancı katılımcı oldu. Amerika, Japonya, İtalya ve İspanya olmak üzere 15 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin en eski ve Türkiye’nin en büyük zeytinyağı ihracatçısı markalarından biri olan “Zeytinyağının Başkenti Ayvalık” menşeili olan Ayvalıklı firma Ayvalık Zeytinyağları ile fuarda ilk kez yerini aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı, Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimler Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, “Firmamı tarafından üretilen ürünlerin yüzde 75’i ihracata yüzde 25 ise iç pazara satılmaktadır. Önümüzdeki dönemde satışlarda ihracatın payını yüzde 85 seviyesine çıkartıp yurt dışı fuar katılımları ile ihracat pazarlamalarına ağırlık vermeyi kendimize hedef koymuştuk. Hedeflerimiz doğrultusunda dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL’e katılmayı uygun bulduk. İhracat pazarlarımızı geliştirmek üzere önemli iş anlaşmalarına imza attık.” dedi.

Ayrıca piyasaları değerlendiren Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı, Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimler Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, Türkiye’deki 475 bin ton rekor zeytinyağı üretimi hem de İspanya’daki yüzde 50’lik rekolte artışı nedeniyle zeytinyağı fiyatlarının bu yıl stabil kalacağını belirtti.