Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi’nin öncülüğünde “Öğrenci Lokantası” ilçede öğrencilere hizmet verecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu uygulama sayesinde öğrenciler daha uygun fiyatlara üç çeşit yemek ve yanında meyve de yiyebileceklerini söyledi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde öğrencilere yönelik önemli bir adım atıldı. Ayvalık Belediyesi, öğrencilere uygun fiyatlı ve kaliteli yemek hizmeti sunacak “Öğrenci Lokantası”nı hayata geçiriyor. Boğaziçi Otel’in altında açılacak olan bu yeni mekan, hem ekonomik hem de lezzetli bir seçenek sunarak, öğrencilerin beslenme ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Ayvalık’ın ilk “Öğrenci Lokantası”, 11 Eylül’de kapılarını açacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu önemli projenin detaylarını paylaşarak, öğrencilerin bütçelerine dost olacak bu lokantanın açılışını duyurdu. Ergin, “Biliyorum ki, öğrencilik hayatında bütçeyi dengelemek hem aileler hem de öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle, Ayvalık Belediyesi olarak sizlere cebinize dost fiyatlarla kaliteli ve lezzetli yemekler sunacağımız ‘öğrenci lokantamızı’ açıyoruz” dedi.

Ergin, lokantada her gün farklı menülerle, anne eli lezzetinde yemekler sunacaklarını belirtti. “Sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklerle derslerinizin ve günlük aktivitelerinizin enerjisini artıracak bir ortam sunacağız” diyerek, lokantanın tam anlamıyla öğrencilere hizmet vereceğini vurguladı. Ayvalık Belediyesi’nin tam sorumluluğunda olacak bu proje, öğrencilere en iyi hizmeti sunmak için titizlikle hazırlandı. “Çünkü sizler, Ayvalık’ımızın geleceğisiniz” diyen Başkan Ergin, öğrencilerin bu yeni mekanla birlikte daha sağlıklı ve uygun fiyatlı yemekler tüketeceklerini ifade etti.