19 Nisan Pazar günü İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Ayvalık Galatasaray Taraftar Derneği'nin ilk genel kurul toplantısına ilgi yoğun oldu.

Yapılan seçim sonucunda derneğin yeni yönetiminde dernek başkanlığına Ali Dersan getirilirken, Yönetim Kurulu ise; İbrahim Kavuncu (Başkan Yardımcısı) Selman Seyhan (Genel Sekreter), Semih Yorgun (Sayman), Ahmet Dersan, Mehmet Sabih Aksu ve Serkan Akyaz isimlerinden oluştu.

Ayvalık Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Ali Dersan, ilçede birlik ve beraberlik içerisinde önemli çalışmalara imza atmayı amaçladıklarını söyledi.