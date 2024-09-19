Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Gaziler Günü kutlandı.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlanılan Gaziler Günü’nde; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, şehit aileleri yakınları, gaziler, siyasi parti, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, meclis üyeleri ve kalabalık bir vatandaş grubu hazır bulundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu’nun günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından sona erdi.

Törenin ardından Ayvalık Belediyesi tarafından gaziler onuruna bir öğle yemeği ikramında bulunuldu.