Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yeni yılı karşılamaya günler kala, müziğin birleştirici gücüyle umut ve dayanışmayı büyüten özel bir konser Ayvalık'ta dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 19.00'da, Fabrika Ayvalık'ta gerçekleşecek konser, Ayvalık'ta yürütülen gençlik ve sanat çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenleniyor. Konserin bilet geliri bu çalışmalara aktarılacak.

Gece, saat 19.00'da Ayvalık Gençlik Korosu'nun repertuvarıyla başlayacak konserde; saat 20.00'de piyanist Dengin Ceyhan ve tenor Fatih Kayhan sahne alacak.

Yılbaşına özel seçilmiş aryalar, napolitenler ve klasik müziğin unutulmaz eserleri gecede yankılanacak.

Aktepe Zeytincilik işbirliği ile düzenlenen konser; yereldeki genç sanatçıların ulusal ve uluslararası sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmasını mümkün kılmayı, müziğin evrensel dili aracılığıyla dayanışmayı büyütmeyi ve Ayvalık Gençlik Korosu'nun uluslararası festivallere katılımını desteklemeyi hedefliyor.