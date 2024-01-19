Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Yarıyıl tatiline giren öğrenciler karne heyecanlarını ilçe protokolüyle birlikte yaşadı.

Ayvalık’ta sömestre tatili öncesinde düzenlenen karne dağıtım töreni ilçenin merkez mahallelerinden Abdulvahit Sağlam İlkokulu’nda okul müdürü Murat Torun’un ev sahipliğinde gerçekleşti.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın yanı sıra Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, okul idarecilerinin hazır bulunduğu etkinlikte karneler protokolün, özel eğitim başta olmak üzere okulun dört ayrı sınıfında ziyaret ettiği öğrencilere dağıtıldı.

Minik öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Hasan Yaman ile Belediye Başkanı Mesut Ergin’in sempatik tavırları öğrencileri mutlu etti.

Karne dağıtımı sırasında öğrencilerle sohbet eden Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman öğrencilerinin yılın ilk karne heyecanında onların bu heyecanına ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Belediye Başkan Mesut Ergin de; öğrencilerin zorlu ilk geçen ilk dönemden sonra iyice dinlenmelerini ikinci yarıyılda daha da çok çalışmaları gerektiğini söyleyerek tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Kaymakam Yaman’ın öncülüğündeki protokol üyeleri karne dağıtımının ardından bir süre okulun öğretmenleriyle de sohbet etmeyi ihmal etmedi.