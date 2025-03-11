Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik botun Midilli Adası’na doğru gittiğini fark eden Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

KB-111 isimli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan, beraberinde 4 çocuğun bulunduğu 14 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Düzensiz göçmenler haklarından yapılan soruşturmanın ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi’ne gönderildi.