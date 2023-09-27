Zeytin ve zeytinyağı sektörünün başkenti olarak kabul edilen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sektörel eğitimler alan kadın çiftçilere başarı belgeleri verildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın katkılarıyla kurulan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü tarafından Ayvalıklı kadın zeytin çiftçilere yönelik eğitimler meyvelerini vermeye başladı.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Zeytin Müzesi’nde verilen eğitimlerde; daha verimli hasatlar için modern tarım teknikleri, iklim dostu iyi tarım yöntemleri ile sürdürülebilir üretim, organik zeytin yetiştiriciliği ve daha birçok konu hakkında bilgilerin aktarıldığı eğitimlere 112 kadın çiftçi katıldı.

Bünge-Komili Zeytinyağı Orijinasyon Müdürü Mehmet Cavlı’nın öncülüğünde, Projenin Sorumlusu Bülent Önder’in koordinasyonunda verilen eğitimlerin ardından gerçekleşen mini bir törenle sertifikalarına kavuşan kadın çiftçilerin elde ettikleri başarı, sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ayvalık Belediyesi Zeytin Müzesi’nde gerçekleşen sertifika dağıtımında, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdullah Soykan ve Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan da hazır bulundu.

Ayvalıklı kadın çiftçilere başarı belgelerini veren Başkan Ergin, zeytin ve zeytinyağı sektöründe kadın titizliğinin, tüm anaç duygularla var olacağından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ayvalık zeytinyağının hak ettiği noktaya ulaşmasında kadın çiftçilerin göstereceği çabaların önemine dikkat çekti.

Kadın çiftçileri kutlayan Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, böylesi bir eğitimi gerçekleştirdikler için Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü yetkililerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Bünge-Komili Zeytinyağı Orijinasyon Müdürü Mehmet Cavlı da, Ayvalık Belediyesi’ne kendilerini Zeytin Müzesi’nde misafir ettiği için teşekkür etti. Kadın zeytin üreticilerini desteklediği için, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve ekip arkadaşlarına şükranlarını sunan Cavlı, “Komili sosyal sorumluluk projesin çerçevesinde ülkemiz genelindeki zeytin verimlilik kaybını minimize etmek, problemlerin nedenlerini sorgulamak ve üreticilerden bu konularda gerekli bilgileri alıp, üretimin verimini, kalitesini, kârlılığını, marka değerlerini arttırabilmek, markalaşmalarına yardımcı olabilmek için bu eğitimleri veriyoruz. Bu projeyi son derece önemsiyoruz. Bizim ana hedefimiz; zeytinyağının ülkemizde kalitesini ve verimliliğini arttırarak, milli bir ürün olan zeytinyağını hak ettiği yere getirebilmektir. Bu projeyi başlatmamızın sebebi de budur. Sektörde eksikliklerini gördüğümüz tüm konularda bu eğitim çalışmalarını devam ettirmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.