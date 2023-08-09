Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak ve Türkiye’ye daha fazla uluslararası öğrenciçekmek üzere başlattığı ‘Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nda (TR-YÖS)Azerbaycan birincisi olan Zahra Nasırlı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etti.ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen sınavda tüm sorulara doğru cevap veren Azerbaycan birincisi Zahra Nasırlı, 500 tam puan alarak, Azerbaycan’daki 19 bin 222 aday arasındabirinci oldu.

Çocukluğundan bu yana en büyük hayali hekimlik olan Nasırlı, tercihini Ankara Üniversitesinden yana kullandı. Nasırlı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Burslusu olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk, Prof. Dr. Yasemin Kepenekci, Prof. Dr. Mustafa Fener, Prof. Dr. Halil Özdemir ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan, başarılı öğrenciyle çevrim içi gerçekleştirilen tanışma toplantısında bir araya geldi.

Rektör Ünüvar, Zahra Nasırlı’yı hem birinciliğinden hem de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihinden dolayı tebrik etti. Ünüvar, “Geldiğin zaman hem hocalarımız hem öğrenci arkadaşların hem laboratuvar imkânları hem de okulun mezunlarıve mensuplarıyla çok doğru bir tercih yaptığını, tercihinde yanılmadığını göreceksin. Seni gönülden tebrik ediyorum” dedi.

BİRİNCİLERİN TERCİHİ ANKARA TIP

Geçtiğimiz yılın Türkiye YKS birincisi ile Azerbaycan üniversite sınav birincisinin Ankara Tıp’ı seçtiğini hatırlatan Ünüvar, “Bu senenin Azerbaycan TR-YÖS birincisi Zahra Nasırlı da Ankara Tıp’ı seçti. Dolayısıyla Ankara Tıp sıradan bir okul olmadığını bu seçimlerle bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki sıkı dostluk sayesinde hızla artan ilişkilerin eğitim alanında da her geçen gün geliştiğini belirten Ünüvar, Ankara Üniversitesinin hem Azerbaycan üniversiteleri hem de Azerbaycan’dan gelen öğrenciler için her türlü imkânı seferber ettiğini vurguladı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan da Ankara Tıp’ın, insanı seven, insanlığa hizmet etmeyi seven; sağlığı koruyan ve geliştiren hekimler yetiştirmeyi ilke edinmiş bir fakülte olduğunu söyledi. Fakültenin imkânlarından da bahseden Aycan, “İnşallah seni hem çok yetkin bir hekim olarak mezun edeceğiz hem de ülkene, Türkiye’ye, dünyaya hizmet edecek bir bilim insanı olarak yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ANKARA TIP’LI OLMANIN HAKKINI VERECEĞİME SÖZ VERİYORUM”

TR-YÖS Azerbaycan birincisi Zahra Nasırlı ise, bu buluşmanın kendisi için gurur ve heyecan dolu bir an olduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesini mezunlarından, okuyanlardan her zaman takip ettiğini, araştırdığını kaydeden Nasırlı, “Ankara Tıp’lı olmanın verdiği gurur hissini onlar söyledikçe yaşamaya çalışıyordum ve hayal ediyordum. Şu anda sizlerin karşısında olmak benim için çok büyük başarı ve eminim ki inşallah bu başarıyı oraya geldikten sonra, gelecek yıllarda da sizlerle birlikte devam ettireceğim. Benim de amacım sade bir doktor olmak değildir, inşallah en büyük başarılarla Ankara Üniversitesini temsil edeceğime ve Ankara Tıp’lı olmanın hakkını vereceğime söz veriyorum” diye konuştu.