Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, mevcut yönetimi eleştirerek, yönetimde genç nesillerin yer alması gerektiğini söyleyerek, eylül ayındaki genel kurulda aday olmayacağını söyledi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenleniyor. Toplantıya sarı-lacivertlilerin önceki dönem başkanı Aziz Yıldırım da katılım sağladı. Divan toplantısında konuşma yapan Yıldırım, "Ben ayrıldıktan sonra 7 yıldır Fenerbahçe, amatör branşlar dışında başarı elde edemedi. Bu amatör branşları da biz oluşturduk. Bakın bizim derdimiz Eylül ayında yapılacak kongre değil. Biz şu an 10 sene gerideyiz. Ben veya başka biri başkan olmuş ne fark eder? Eylül’de yapılacak seçim, bu camiaya zarar verir. Bir büyüğünüz olarak söylüyorum. Bana kızacaksınız ama Fenerbahçe için söylüyorum" diye konuştu.

"Fenerbahçe’nin borcu ne kadar?"

Maddi anlamda açıklayıcı bir divan toplantısı yapılmadığına vurgu yapan Aziz Yıldırım, "Hiçbir zaman denetim kurulu raporu gelmeden divan yapmadık. Fenerbahçe’nin borcu ne kadar? Ben iki sene boyunca Ali Koç ve arkadaşları tarafından ibra edilmeyen başkan olarak gezdim. Her şeyi geçin, bugün burada oturuyoruz. Bu salonu kim yaptı? Stadyumu yaptık. Bugün 100 milyon TL’ye yakın gelir olduğu söyleniyor. Samandıra, Ankara ve birçok yerde tesis yaptık. Ama ibra edilmedim. O zaman bundan sonra gelen arkadaşlar da bunları ibra etmezler" şeklinde konuştu.

"Siz muhalefet görmemişsiniz"

Kendisine yapılan eleştirileri cevaplayan Yıldırım, "Bana diyor ki Galatasaray başkanına bir şey söylemiyorsun, konuşmuyorsun. Başkanlarına ’Sinek ikilisi’ dedim. Daha ne diyeyim? Bir de benim için diyorlar ki 612 milyon Dolar borç bıraktı. Ben bunu yaptıysam şerefsizim ama yapmadıysam bunu söyleyenler şerefsizdir. Ben 1998’in ocak ayında başkan seçildim. Takım ilk galibiyetten sonra topluca Ali Şen’in evine gittiler. Siz muhalefet görmemişsiniz" ifadelerini kullandı.

Çok istemesine rağmen kendisine stadyumda loca satılmadığını söyleyen Aziz Yıldırım, "7 senedir stadyuma gelmiyorum. Stadyumdan loca istedim. Bana loca vermediler. Aziz Yıldırım’a loca vermiyorlar" dedi.

Yanlış yönetim sergilendiğini ifade eden Yıldırım şunları kaydetti:

"Çocuklar artık Fenerbahçeli olmuyor. En büyük sorunumuz budur. Bir arkadaşım çocuğunu götürüp forma alıyor. Çocuk da diyor ki ’Arkasında 45 numara yazsın’. Anlamıyor ve yaptırıyor ama ne alaka? Sorduğunda Osimhen’in numarası olduğu anlaşılıyor. Ben Galatasaray’ı 6-0 yenen takımın başkanıyım. Fenerbahçeliler kan ağlıyor. Bu durum başkan meselesi değil. Bakın başka bir şey anlatıyorum, yakalayamayız. Çok üzülürüz sonra. Doğruları konuşmamız gerekiyor."

"Aday olmayacağım"

Eylül ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacağını aktaran Aziz Yıldırım, "Ben aday olmayacağım, olsam söylerim zaten. Adaylığını açıklayan Sadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp var. Ben istiyorum ki gençler aday olsun, gelsinler kulübe sahip çıksınlar. Aksi halde kulüp tehlikede. Ben olduğum sürece, Fenerbahçe şampiyon olamaz’ diyenler başkan adayı olmamalı" açıklamasında bulundu.