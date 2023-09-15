Kozluca yolu üzerinde meydana gelen kazada devrilen elektrli bisikletten düşen baba ve oğlu yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Selman S. Yönetimindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen bisikletten düşen baba ve 3 yaşındaki oğlu Ali S. Yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.