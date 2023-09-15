Türkiye’de yerel bankalar dışında yurtdışı lokasyonlu ve global kapsamda dev bankalarında yer aldığını biliyoruz. Bu bankalar arasında özellikle de Hollanda lokaline sahip ING Bank, turuncu avantajlar adı altında bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik harika fırsatlar sunuyor. Özellikle de kişiye özel kredi ve buna bağlı faiz olanaklarını sunan ING Bank, diğer tüm bankacılık işlemlerinde de diğer birçok bankaya göre önde sürdürdüğü bir başarı hikayesine sahip olmakta. Elbette diğer bankalarda da olduğu üzere ING Bank kapsamında da farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle de sim kart bloke durumunun sıklıkla yaşandığını söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise genellikle operatör değişikliği veya hat taşıma işlemlerinde karşımıza çıktığını söylemek mümkün. Konumu dahilinde de merak edilen ve arayış kapsamında yer alan ING Bank sim kart bloke kaldırma işlemlerine yönelik ender bilgiler sunduk.

ING Bank Sim Kart Bloke Nasıl Kaldırılır?

Sim kart bloke kaldırma işlemleri diğer bankalarda da olduğu üzere ING Bank kapsamında da birden fazla yöntem dahilinde gerçekleştirilebiliyor. Bunlardan ilki ve en bilinen yolu şube bankacılığı üzerinden geçmektedir. Yanınıza kimliğinizi alarak ING Bank şubelerinden herhangi birine gitmeniz ve banka personeli ile diyalog halinde olmanız yeterli olacaktır. Sizden istenilen bilgiler doğrultusunda sim kart bloke kaldırma talebinizi bildirerek onaydan geçmesini sağlamanız gerekmekte. Size onay vermenizi isteyecek olan personel kısa sürede işlemi sonlandırarak tekrardan sorunsuz ve hızlı bir şekilde mobil ve internet bankacılığı işlemlerinizi yapabilmeniz sağlanacaktır.

ING Bank ATM’lerinden Sim Kart Bloke Kaldırma

İkinci bir diğer yol ise yolu şubeden geçmeyenler için. Eğer sizlerde şubelere gitmeyi istemiyor ve sim kart bloke kaldırma işlemini kendiniz gerçekleştirmek istiyorsanız, size en yakın ATM’ye giderek kartınızı yuvaya takmanız yeterli olacaktır. Akabinde güvenlik sorularının karşınıza çıkacağı ekranda ilerleyerek sim kart bloke kaldırma işlemi için talimat verebilirsiniz. Kısa süre içerisinde ATM üzerinden yaptığınız bu işlem onaylanarak bloke durumunu ortadan kaldırıp mobil ve internet bankacılığı işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

ING Bank Müşteri Hizmetlerinden Sim Kart Bloke Kaldırma

Hemen yukarıda anlattığımız şube ve ATM yöntemlerini denemek istemiyor ve daha rahat bir kapsamda bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız, müşteri hizmetlerini arayarak bu durumu sağlayabilirsiniz. Öncelikle bankaya ait 0850 222 0600 numaralı müşteri hizmetlerini aramanız ve sim kart bloke kaldırma işleminin gerçekleşmesini talep edebilirsiniz. Güvenliğiniz açısından müşteri hizmetleri personeli sizden birkaç soru yöneltecektir. Size sorulan sorulara eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde cevap vermeniz halinde ING Bank sim kart bloke kaldırma işleminizi hızlıca talep edebilir, onay vermeniz halinde eskisi gibi mobil ve internet bankacılığı işlemlerinizi yapmaya geri dönebilirsiniz. Unutmamalı ki, bu tür durumlar tamamen müşteri güvenliğini sağlamak ve kötü amaçlara yönelik kullanımların önüne geçilmesi adına atılan adımlardır.