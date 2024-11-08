Babasının ölüm haberini alan İsviçre’de çalışan Şaban Ün (58) cenazeye katılmak için Bursa’nın Yenişehir ilçesine gelirken Kestel çıkışında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Mudanya’da yaşayan babası İbrahim Ün’ün ( 84) cenazesine katılmak için yola çıkan oğlu Şaban Ün geçirdiği kazada hayatı kaybetti. Baba oğul cenazeleri aynı mezarlığa defnedildi.
Hayatını kaybeden baba oğlun cenazeleri ilçede bulunan Çınarlı Camii'nde kılınan namaz sonrası Yenişehir ilçe mezarlığına defnedildi. Baba oğulun hayatlarını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu.
Muhabir: Şerife öz