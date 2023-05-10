Gece saatlerinde 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Yangında evden eşi ile birlikte çıkan baba daha sonra kızını kurtarmak için yanan eve tekrar girdi. 61 yaşındaki baba ve 16 yaşındaki kızı yanan evde birlikte hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Hamambaşı Meydanı’nda gece saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Özdemir ailesinin 3 ferdinin yaşadığı ev kısa sürede duman içinde kaldı. Yangını fark eden baba Mustafa Özdemir (61) hızlı bir şekilde eşi Nurten Özdemir (57) ile birlikte yanan evden çıkmayı başardı. Kızının kurtarmak için tekrar yanan eve giren Mustafa Özdemir ve yangından çıkamayan kızı Sude Nur Özdemir’den (16) bir süre haber alınamadı. Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Havran İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yanan eve giren ve yangına müdahale eden ekipler baba kızın cansız bedenlerine ulaştı. Mustafa Özdemir’in ilçede sevilen bir ensaf olduğu öğrenilirken, baba kızın ölüm nedenlerinin belirlenmesi için cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Havran Kaymakamı Enver Özderin, yangının İlk belirlemelere göre ısınmak için açık bırakılan elektrikli aletin kontağından çıktığını ifade etti.

Yangın ve çıkış nedeniyle ilgili Edremit Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangında dumandan etkilenen anne Nurten Özdemir ise hastanede tedavi altına alındı.