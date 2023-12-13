Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde kedi, köpek ve gelincikler kayıt altına alınıyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ‘kedi köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik’ çerçevesindeki kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirme ve kayıt işlemlerini sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Babaeski ilçesinde ’köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmelik’ çerçevesinde İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından çip işlemi uygulandığı belirtildi.