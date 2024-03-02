Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde öğrencilerde deprem bilincini geliştirerek, deprem sırasında ve sonrasında neler yapmaları ve nasıl davranmaları konusunda bilgilendirmek amacıyla deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

1 - 7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Şehit Turgay Süzgen Anadolu İmam Hatip Lisesi fen ve sosyal bilimler okulunda, deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikata okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tatbikatta ders anında meydana gelen depremde öğrenciler ve öğretmenler önce siren sesiyle uyarıldı. Ardından çök-kapan-tutun yöntemiyle kendilerine güvenli bir bölge oluşturarak sarsıntının geçmesini beklediler. Sarsıntının geçmesi sonrası, öğrenciler öğretmenlerin gözetiminde kendilerine gösterildiği şekilde okulu terk ederek, toplanma alanında bir araya geldi.

Okul tahliye edildikten sonra öğretmenler yoklama alıp, binada kalan olup olmadığını kontrol edilerek tatbikat sonlandırıldı.