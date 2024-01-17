Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, serviks (rahim ağzı) kanseri farkındalık ayı etkinlikleri dahilinde eğitim düzenlendi.

Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğünün halkı bilgilendirme eğitimleri devam ediyor. Babaeski İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. F. Banu İşler, Dr. Eda Nur Bayrak, kanser birim sorumlusu ebe Nihal Kunduz tarafından, ilçede özel bir kuruluşun kadın çalışanlarına serviks kanseri anlatıldı.

Eğitimde kadın çalışanlara kanserde erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemleri, risk faktörleri, belirtiler, serviks kanserinin önemi, ücretsiz hizmet veren tarama noktaları ve Sağlıklı Hayat Merkezleri hakkında bilgiler verilerek, katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Serviks kanseri farkındalık ayı ile ilgili broşür dağıtımı yapılarak eğitim sonlandırıldı.