Bağcılar Mahmutbey Mahallesi, Arnavutköy Yolu üzerinde düğün konvoyu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Konvoydaki bazı kişiler araçlarını yol ortasında durdurarak trafiği tamamen kapattı, ardından müzik eşliğinde halay çekmeye başladı.

Yolun ortasında yapılan halay nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Yaşanan bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, araçların yolu kapattığı, konvoydaki araçların egzozlarını patlatarak çevreye rahatsızlık verdiği be yol ortasında eğlenmeye devam ettiği anlar yer alıyor.

Olayla ilgili polis ekiplerinin, trafiği tehlikeye düşüren sürücüler hakkında işlem başlattığı öğrenildi.