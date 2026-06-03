Bağcılar Belediyesi'nin çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla düzenlediği etkinlikte sahneye çıkan çocuklar, atık malzemelerden oluşan kıyafetlerle defile yaptı. Miniklerin kostümleriyle sıfır atık mesajı verdiği etkinlik beğeni topladı.

Çevre Haftası kapsamında Bağcılar Belediyesi anlamlı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bir haftalık program takviminde ilk olarak Pazartesi günü Çarşı Caddesi'nde sıfır atık yürüyüşü düzenlendi. Coşkulu yürüyüşün ardından ilçedeki ilkokullarda eğitim gören 82 öğrenci Bağcılar Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Burada öğrenciler, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile birlikte fidan dikti. Toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi. Ardından da atıksız malzemelerle piknik etkinliği gerçekleştirildi.

Atıklardan yapılan tasarımlar çok beğenildi

Yoğun ilgiyle devam eden etkinlikler çerçevesinde Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde Sıfır Atık defilesi ve sergisi düzenlendi. Sahneye çıkan minikler, atıklardan oluşan malzemelerden kendi elleriyle yaptıkları oyuncak, çanta, süs eşyaları ve çeşitli objeleri sergiledi. Büyük alkış alan çocukların kendi tasarımı olan ürünler de çok beğenildi. Defilenin ardından katılımcılar, geri dönüşüm ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Çocukların çabası bize umut verdi

Dolu dolu geçen etkinliklerin kapanışı ise ödül töreniyle yapıldı. Çevre bilinci ve sıfır atık konusunda başarılı olan okulların yöneticilerine ödülleri verildi. Geri dönüşüm konusunda örnek belediyelerden biri olduklarını vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, 'Çevreye, yeşile, sıfır atık ve geri dönüşüme çok önem veriyoruz. Belediye olarak da çocuklarımızın gelecekte daha huzurlu yaşayacakları bir dünya bırakmak amacıyla projeler geliştiriyor ve bunları hayata geçiriyoruz. Bu işin en önemli ayaklarından biri de eğitim. Bu yılki Çevre Haftası etkinliklerimizde de yine çocuklarımızı ön planda gördük. Bu da gelecek adına bize çok umut verdi. Başta çocuklar olmak üzere çevre adına çabalayan, emek veren bütün vatandaşlarımızı tebrik ediyorum' dedi.