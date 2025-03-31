İSTANBUL (İGFA) - Kontrolsüz oyun oynama davranışının huzursuzluk, öfke nöbetleri ve sosyal izolasyon gibi problemlere yol açabileceğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Cumali Aydın, şiddet içerikli oyunlarda depresyon sık görülebildiğini, panik, stres ve kaygıyı da beraberinde getirdiğini söyledi.

Şiddete karşı duyarsızlaşma gerçekleşiyor ve bu ciddi sorun haline dönüştüğünü kaydeden Aydın, ailelerin çocuklara doğru rol model olması gerektiğinin altını çizerek, 0-3 yaş aralığında tablet ve telefon kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Son zamanlarda yaygın olarak görülen oyun bağımlılığı hakkında açıklamalarda bulunan Cumali Aydın, oyun bağımlılığının birçok sorunu beraberinde getirebileceğini söyledi.

Oyun bağımlılığının son zamanlarda yaygın olarak görülen ve artmaya da devam eden bir sorun olduğunu aktaran Uzman Klinik Psikolog Cumali Aydın, “Toplu taşımada, evde veya misafirlikte insanlar vakit geçirmek için oyunlara yöneliyor. Bu durum bir süre sonra eğlencenin ötesine geçip kişinin hayatını ilişkilerini etkileyebiliyor.” dedi.

Bir süre sonra bağımlılık oluşabildiğini ve oyunda geçirilen sürenin ayarlanamayarak sıklığının arttığını vurgulayan Aydın, “Bu durum kontrol kaybı ve birçok sorunu da beraberinde getirebilir. Huzursuzluk, öfke nöbetleri ve kavgaya varabilen durumlarla hem fiziki hem de ruhsal olarak insanı etkileyebilir. Çocuklarda okulda derslerle ilgilenmeme, yetişkinler için aile hayatıyla ve iş hayatıyla ilgilenmeme gibi sorunları beraberinde getirir. Kişiler sorunların farkında olup davranışları sürdürmeye devam ederler. Oyun bağımlılığı artıkça günlük yaşantısında bile oyunu düşünür ve bulunduğu ortamdan uzaklaşırlar.” diye konuştu.

Video oyunu bağımlılığına sahip olan yetişkinlerde bazı sorunların sıklıkla görülebildiğini aktaran Uzman Klinik Psikolog Cumali Aydın, “Hayatlarının merkezinde oyunu koyarlar. Bir yere gidecekleri zaman ‘acaba orada oyun oynayabilir miyim?’ ya da biriyle görüşecekse ‘oyundan ne kaybederim ne kazanırım’ diye düşünürler. Yetişkinlerde daha çok ilişkisel problemler görülmeye başlanır.” dedi.

Video oyunu bağımlılarında görülen psikolojik olumsuz etkilere de değinen Aydın, “Şiddet içerikli oyunlarda depresyon sık görülebiliyor ve panik, stres ve kaygıyı da beraberinde getiriyor. Şiddete karşı duyarsızlaşma gerçekleşiyor ve bu ciddi sorun haline dönüşüyor. Asosyalleşme meydana geliyor. Özellik çocuklarda gelişme dönemindeyken hareket etmeme nedeniyle bir süre sonra kilo alma sorunu ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

Oyun bağımlılığı teşhisinin konulabilmesi için bazı testler olduğunu ancak ‘bağımlı’ ya da ‘bağımlı değil’ tanısını koymak için yeterli olmadığını dile getiren Uzman Klinik Psikolog Cumali Aydın, “Uzmanların değerlendirmesi sonucu kesin tanı konulabilir.” diyerek sözlerini tamamladı.