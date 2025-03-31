Olay, Mesudiye Mahallesi Sarmaşık sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Evinde oynayan Yusuf Z., halının üzerinde bulduğu 50 kuruşluk madeni parayı ağzına götürdü. Parayı yutan Yusuf, bir anda fenalaştı. Durumu fark eden aile, Yusuf'u otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede doktorlar tarafından yapılan tetkiklerde paranın yemek borusunda takıldığı tespit edildi. Çocuk, boğazındaki paranın çıkarılması için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.