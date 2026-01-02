Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde bağımlılık türlerine ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek gayesiyle üniversite öğrencilerine uygulamalı olarak etkinlik düzenlendi.

Çok sayıda toplum örgütünün katkılarıyla organize edilen 'Çıkmaz Sokak' etkinlik, Akyazı KYK yurdu önünde gerçekleşti. Törene Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Alaylı, Akyazı KYK Müdürü Kamil Bostan ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen etkinlikte Yeşilay'ın mücadele ettiği bağımlılık türlerine ilişkin farkındalık oluşturan görsellere yer verildi. Çadırın sonunda, bağımlılığa sürüklenen bir bireyin yaşadıklarını yansıtmak gayesiyle kısa bir tiyatro gösterimi gerçekleştirilirken, katılımcılar bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı bir yaşamın mümkün olduğuna dikkat çeken bilgilendirme alanlarına yönlendirildi.