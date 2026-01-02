Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Çanakkale merkez ve tüm ilçelerde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda, üniversite yerleşkelerinde, kamu kurumlarında, sosyal dayanışma merkezlerinde askeri tesisler ile talep eden belediyelerin personellerine, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik eğitimler verildi. Eğitimlerde; 'Uyarıcı ve uyuşturucu madde nedir?', 'Bağımlılık nasıl önlenir?', 'UYUMA ve NARVAS uygulamaları nasıl kullanılır?' başlıkları incelendi. Aynı zamanda 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi', 'NarkoNokta', 'NarkoTır', 'NarkoRehber' ve 'NarkoGençlik' projeleri tanıtıldı. Bu farkındalık eğitimleri çerçevesinde 2025 yılı içerisinde toplam 65 bin 257 vatandaşa eğitimi verildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünün konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, 'Bu mücadelede en büyük gücümüz sizlersiniz. İhbar ve şikâyetlerinizle her zaman yanımızda olacağınıza olan inancımız tamdır. Güzel Çanakkalemizin huzurunu birlikte koruyacağız' ifadelerine yer verildi.