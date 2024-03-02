İnegöl'de yerel seçimlere yönelik heyecan dorukta! Bağımsız Türkiye Partisi'nin İnegöl Belediye Başkan Adayı Rıza Çetinkaya, çiftçilerden köylülere, gençlerden ihtiyaç sahibi ailelere kadar tüm kesimleri kucaklayacak vaat dolu projelerle halkın karşısına çıkıyor.

Çetinkaya'nın öne çıkan projeleri arasında şunlar bulunuyor:

Verimli Tarım ve Toprak Analiz Laboratuvarı: Çiftçilerin ve köylülerin daha verimli tarım yapmalarını sağlamak amacıyla her köyde toprak analizi yapılacak ve hangi ürünlerin ekilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapılacak.

Yüz Yıllık Alt Yapı Çalışmaları: İnegöl'ün geleceğine yatırım yapmak adına en az yüz yıl hizmet verecek alt yapı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kapalı Pazar Alanları: Her mahalleye kapalı pazar alanları inşa edilerek vatandaşların daha rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapmaları sağlanacak.

Gençlik Projeleri Birimi: Belediyede yeni bir birim oluşturulacak ve İnegöl için hayal edilen projeler gençler tarafından sunulup, halk oylamasından geçen tüm yenilikler hayata geçirilecek.

Artan Kütüphane Sayısı: Gençlerin bilgiye daha kolay erişebilmeleri için kütüphane sayıları artırılacak, böylece eğitim ve kültür alanında önemli bir adım atılacak.

Rıza Çetinkaya, bu projelerle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacaklarını ve İnegöl'ün geleceğine dair umut vaat ettiklerini vurguluyor. İnegöl halkını, bu değişim ve gelişime katılmaya davet ediyor.