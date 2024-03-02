Kırklareli’de polis ekipleri tarafından 6 farklı adrese düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 6 farklı adrese operasyon düzenledi.

Kırklareli il merkezi, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 21 litre kaçak alkollü içki, 28 bin 760 adet içi tütün dolu makaron, 11 bin 200 adet boş makaron, 41.5 kilogram kıyılmış tütün, 7 bin adet makaron paketleme poşeti, 70 adet elektronik sigara likiti, 800 adet sigara paketleme kutusu ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında, "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçu kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi.