İnegöl’de düzenlenen 53. MODEF Expo Mobilya Fuarı’nı ziyaret eden Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, mobilya üreticileriyle bir araya geldi. Üretimde ciddi bir yavaşlama yaşandığını belirten Dalgın, “İnegöl’ü biliyorsunuz, mobilyanın başkenti ve Türkiye’nin önemli üretim üslerinden biri. Ancak OSB’de enerji tüketimi aylık 65 milyon kWh’den 32 milyon kWh’ye düşmüş. Yani üretim neredeyse yarı yarıya azalmış. Bu da reel sektörde çanların çaldığını gösteriyor. Ekonomide alarm zilleri çalıyor.” dedi.

“ÜRETİM ÇARKLARINI ZORLUYOR”

Milletvekili Dalgın, “Türkiye’nin her yerinde aynı şikayet var: piyasada para yok. Dönen çekler, yapılamayan tahsilatlar... Hatta bir arkadaşımız ‘KDV’yi, SGK’yı kredi kartımla ödedim, o derece para yok’ dedi. Bu durum üretim çarklarını zorluyor. İnegöl mobilyasının en büyük pazarı olan Irak’a Çin agresif şekilde giriyor, depo açıyor. Bu da ihracatımızı doğrudan etkiliyor. Çin’in Türkiye’nin geleneksel pazarlarında artan varlığına karşı stratejik adımlar atılmalı.” ifadelerini kullandı.

TAKSİT YASAĞI!

Kredi kartına taksit yasağının satışları olumsuz etkilediğini söyleyen Dalgın, “Mobilya, 100 bin TL’leri aşan harcamaların yapıldığı bir sektör. Taksit yasağı ödeme kolaylığını ortadan kaldırıyor. Bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi büyük fayda sağlar.” dedi.

Dalgın, “Organize şekilde kurulacak bir veri merkezi, lojistik üs ve serbest bölge yapısı, İnegöl’ü sanayide yeni bir sıçrama noktasına taşıyabilir. Türkiye’nin her alanında bir kalkınma seferberliği başlatmak zorundayız. İnşallah hep birlikte başaracağız.” dedi.