SASKİ, Bağlar Mahallesi’nin içme suyu iletim hacmini güçlendirmek için 900 metrelik yeni içme suyu hattı inşa ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde yürüttüğü altyapı çalışmalarıyla sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güçlü altyapı inşa etmeye devam ediyor. Adapazarı Bağlar Mahallesi’nde başlatılan 900 metrelik yeni içme suyu hattı projesiyle merkez ilçeye güçlü altyapı hizmeti kazandırılıyor. Proje çerçevesinde Bağlar Mahallesi’ne yeni hidrofor sistemi kurulacak. İnşa edilecek olan hidrofor sistemiyle içme suyu bölge abonelerine basınç sorunu olmadan kesintisiz bir şekilde ulaştırılacak.