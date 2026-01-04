

Bugün İnegöl Taksiciler Kooperatifi tarafından düzenlenen 'Korsana hayır' konvoyuna katılan Başkan Korkmaz konvoy sonrasında düzenlenen basın açıklamasında kongrede yeniden aday olacağını açıkladı.

Şuana kadar henüz başka bir adayın başkanlığa adaylığını açıklamadığını söyleyen Korkmaz, "Önümüzdeki Cumartesi günü kongremiz var. Allah nasip ederse bugüne kadar bana aday çıkarmadınız, yine aday çıkmadı. Tabi ki işimizi yaptığımızı gösteriyor. 7 / 24 arkadaşlarımızla beraberiz. Hiçbir şekilde korsana geçit vermeyeceğiz. Devamlı arkalarındayız. Burada haklı mücadelelerin her zaman yanındayız. Tüm camianın yanındayız. Tüm şoför arkadaşlarımızın. Bu malum korsan taşıması ile alakalı yapan arkadaşımıza da söylüyoruz. Onlar da prim vermesinler. Haksız kazanç elde etmesinler. Ben teşekkür ediyorum. Şoför arkadaşlarımıza, sizlere de teşekkür ediyorum bunu bize dile getirmemize vesile olduğunuz için. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Jandarma mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar diyorum. Allah kaza bela vermesin. Yeni yılda her şey istediğimiz gibi olsun inşallah. Sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur getirsin. Teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ